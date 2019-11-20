В центре Кунгура восстановили отопление после аварии на теплотрассе
В ночь с 19 на 20 ноября в центре Кунгура произошла авария на теплотрассе на улице Октябрьской. Без отопления остались 150 квартир и 3 школы. Дефект начали устранять утром 19 ноября.
Учебный процесс в школах не останавливался, так как температура в здании не успела опуститься ниже установленной.
Днем отопление было восстановлено.
В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о том, что тепло в квартиры жителей Кунгура начало поступать в 13:00. Последствия аварии полностью устранены.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми беременная сотрудница магазина и ее коллеги отравились угарным газом. Среди пострадавших 28-летняя женщина на 15 неделе беременности.
ИСТОЧНИК KP.RU