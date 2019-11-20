В центре Кунгура восстановили отопление после аварии на теплотрассе

СЕГОДНЯ 15:14 2019-11-20T15:14:39+03:00

Из-за прорыва трубы в 150 квартирах не было тепла

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В ночь с 19 на 20 ноября в центре Кунгура произошла авария на теплотрассе на улице Октябрьской. Без отопления остались 150 квартир и 3 школы. Дефект начали устранять утром 19 ноября.

Учебный процесс в школах не останавливался, так как температура в здании не успела опуститься ниже установленной.

Днем отопление было восстановлено.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о том, что тепло в квартиры жителей Кунгура начало поступать в 13:00. Последствия аварии полностью устранены.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми беременная сотрудница магазина и ее коллеги отравились угарным газом. Среди пострадавших 28-летняя женщина на 15 неделе беременности.

ИСТОЧНИК KP.RU