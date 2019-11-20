В Перми беременная сотрудница магазина и ее коллеги отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 09:16 2019-11-20T09:16:20+03:00

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В пермском магазине сотрудники отравились угарным газом. Среди пострадавших 28-летняя женщина на 15 неделе беременности.

Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомолки» о том, что сотрудники супермаркета получили отравление от генератора, работающего в подвале магазина.

Также пострадали еще две сотрудницы магазина. 37-летнюю женщину в состоянии средней тяжести отправили в городскую клиническую больницу. Еще одна пострадавшая отказалась от госпитализации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми семья из трех человек отравилась угарным газом. Трагедия произошла в субботу, 31 августа, в Свердловском районе Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU