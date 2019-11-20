В вентиляционную шахту пермской многоэтажки залетел галчонок

СЕГОДНЯ 14:32 2019-11-20T14:32:45+03:00

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Во вторник, 19 ноября, жители Свердловского района сообщили в службу спасения о том, что в вентиляционную шахту дома залетела птица. Самостоятельно пернатое освободиться не могло. Жители дома также не могли ей помочь.

Спасатели аккуратно извлекли птицу из ловушки. Оказалось, что в западне был галчонок. Птица осталась невредима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми спасатели достали из стояка маленького котенка. Во вторник, 19 ноября, в Свердловском районе Перми в стояк многоквартирного дома провалился маленький котенок. Жильцы не смогли самостоятельно достать животное и вызвали спасателей. Котенок застрял между 5 и 6 этажами дома и не мог выбраться самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU