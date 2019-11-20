2019-11-20T13:52:31+03:00
Общество

На месте бывшей кондитерской фабрики начали строить многофункциональный центр

На проект выделили 9 миллиардов рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Многофункциональный центр появится на участке, который огорожен улицами Монастырской, Попова и Петропавловской. Издание «Мой город - Пермь» со ссылкой на застройщика сообщает, что на месте бывшей кондитерской фабрики появится пятизвездочный отель, десятизальный кинотеатр, детский развлекательный центр, торговые ряды, конгресс-центр и множество ресторанов.

Застройщик сообщил, что получено разрешение на строительство первого этапа, который планируют сдать в 2021 году. Полностью работы планируют закончить к 2022 году.

На проект заложено 9 миллиардов рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за недостатков в документации затянулось строительство обхода Чусового. Ранее планировалось завершить объект осенью 2019 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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