Из-за недостатков в документации затянулось строительство обхода Чусового

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-20T13:29:39+03:00

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Обход города Чусового не будет сдан в 2019 году. Издание «Business Class» сообщает о том, что работы затянулись из-за недостатков в проекте.

Начальник филиала ЗАО «Уралмоторстрой» сообщил изданию, что пришлось корректировать проект, а потом вновь проходить государственную экспертизу. Поэтому завершить строительство до конца года не получится. Сейчас работы продолжаются и идут в соответствии с новым проектом, но отстают от первоначальных сроков.

Строить обход Чусового начали еще 2017 году. На объект выделили 2,2 миллиарда рублей. Объект должен был быть сдан осенью 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU