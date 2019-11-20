2019-11-20T13:29:39+03:00
Общество

Из-за недостатков в документации затянулось строительство обхода Чусового

Ранее планировалось завершить объект осенью 2019 года
Лилия Абибулаева
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Фото с сайта Правительства ПрикамьяФото с сайта Правительства Прикамья
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Обход города Чусового не будет сдан в 2019 году. Издание «Business Class» сообщает о том, что работы затянулись из-за недостатков в проекте.

Начальник филиала ЗАО «Уралмоторстрой» сообщил изданию, что пришлось корректировать проект, а потом вновь проходить государственную экспертизу. Поэтому завершить строительство до конца года не получится. Сейчас работы продолжаются и идут в соответствии с новым проектом, но отстают от первоначальных сроков.

Строить обход Чусового начали еще 2017 году. На объект выделили 2,2 миллиарда рублей. Объект должен был быть сдан осенью 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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