2019-11-20T12:36:12+03:00
Происшествия

На тонком льду Камы обнаружили трех рыбаков

Несмотря на опасность, мужчины продолжали ловить рыбу
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Во вторник, 19 ноября, жители Перми заметили трех рыбаков в районе шлюзов камской ГЭС. Мужчины стояли на тонком льду.

На место выехали спасатели. Однако в помощи пермяки не нуждались. Спасатели предупредили, что лед на Каме еще слишком тонкий для зимней рыбалки, да и находятся мужчины в запретной зоне.

Рубаки отказались уходить с тонкого льда и прерывать рыбалку. Заявителю посоветовали обратиться в полицию.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми дети играли в снежки на тонком льду Мотовилихинского пруда. Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» источник в правоохранительных органах, на Мотовилихинском пруду часто видят детей. Ребята выбегают на середину и играют в снежки на тонком льду пруда. Спасатели выехали на вызов, но как только ребята увидели спасателей, поспешили скрыться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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