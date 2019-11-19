2019-11-19T09:10:41+03:00
Происшествия

В Перми дети играли в снежки на тонком льду Мотовилихинского пруда

Ребята добегали почти до середины водоема
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Жители Мотовилихинского района Перми обеспокоены безопасностью детей. Школьники играют на льду Мотовилихинского пруда.

Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» источник в правоохранительных органах, на Мотовилихинском пруду часто видят детей. Ребята выбегают на середину и играют в снежки на тонком льду пруда.

Спасатели выехали на вызов, но как только ребята увидели спасателей, поспешили скрыться.

Несмотря на то, что основную часть воды из водоема спустили, вода там все равно есть, а лед еще не достаточно крепкий. Он может легко сломаться под весом детей. Находиться там опасно для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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