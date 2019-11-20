В Перми легковушка сбила 8-летнего ребенка
Авария произошла днем 19 ноября в Индустриальном районе Перми. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.
В результате аварии 8-летний мальчик получил серьезные травмы. Его отправили в краевую детскую клиническую больницу. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Напомним, ранее мы писали о том, что из ДТП с автобусом в Перми образовалась огромная пробка. По сообщению очевидцев, у автобуса отказали тормоза. Также в аварии пострадали несколько автомобилей. Точные причины ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU