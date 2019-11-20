2019-11-20T09:53:28+03:00
Происшествия

В Перми легковушка сбила 8-летнего ребенка

Пострадавшего отправили в больницу
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Авария произошла днем 19 ноября в Индустриальном районе Перми. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

В результате аварии 8-летний мальчик получил серьезные травмы. Его отправили в краевую детскую клиническую больницу. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что из ДТП с автобусом в Перми образовалась огромная пробка. По сообщению очевидцев, у автобуса отказали тормоза. Также в аварии пострадали несколько автомобилей. Точные причины ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На тонком льду Камы обнаружили трех рыбаков
Пермский край выполнил план нацпроекта по расселению аварийного жилья на 2019 год
Горожанам предлагают проголосовать за пермские бренды
На пермской эспланаде начали устанавливать новую елку
В выходные в Пермь придет потепление
В Перми мужчина грабил женщин, а на украденные деньги - путешествовал
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года по МСФО
Глава Перми Дмитрий Самойлов проведет прямой эфир в Instagram
"Какое горе!". Возвращаясь с похорон родителей, в аварии в Прикамье погиб их сын
В страшном ДТП в Прикамье погибли супруги, которые воспитывали 12 детей
В Перми спасатели достали из стояка маленького котенка
В администрации Березников рассказали, когда отловят стаю собак, терроризирующих жилой дом
В Перми беременная сотрудница магазина и ее коллеги отравились угарным газом
Из ДТП с автобусом в Перми образовалась огромная пробка
«Ушел в школу и пропал». В Перми разыскивают 15-летнего подростка
«Слетел в кювет и врезался в опору ЛЭП». В ДТП на трассе в Прикамье погиб мужчина