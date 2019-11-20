Из ДТП с автобусом в Перми образовалась огромная пробка
Рано утром в среду, 20 ноября, сотни пермяков были вынуждены стоять в огромной пробке в районе Красавинского моста. Затор в длину достиг четырех километров. Виной всему ДТП с участием автобуса.
По сообщению очевидцев, у автобуса №80 отказали тормоза. Также в аварии пострадали несколько автомобилей. Точные причины ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Пассажиры автобуса сообщают, что после столкновения им пришлось 20 минут сидеть в холодном автобусе. На помощь пассажирам пришли проезжающие мимо водители. Они довезли их до города.
ИСТОЧНИК KP.RU