Из ДТП с автобусом в Перми образовалась огромная пробка

СЕГОДНЯ 08:43 2019-11-20T08:46:34+03:00

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Рано утром в среду, 20 ноября, сотни пермяков были вынуждены стоять в огромной пробке в районе Красавинского моста. Затор в длину достиг четырех километров. Виной всему ДТП с участием автобуса.

По сообщению очевидцев, у автобуса №80 отказали тормоза. Также в аварии пострадали несколько автомобилей. Точные причины ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

chp_59 В Перми на Красавинском мосту у автобуса с пассажирами отказали тормоза .

Пассажиры автобуса сообщают, что после столкновения им пришлось 20 минут сидеть в холодном автобусе. На помощь пассажирам пришли проезжающие мимо водители. Они довезли их до города.

ИСТОЧНИК KP.RU