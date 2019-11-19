2019-11-19T15:15:42+03:00
Дом. Семья

"На него смотреть страшно было". Волонтеры спасают алабая, которого забрали у хозяев-алкоголиков

Он может не пережить зиму
Лилия Абибулаева
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Фото: "КРАСНОКАМСК (Пермь) ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ"Фото: "КРАСНОКАМСК (Пермь) ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ"
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- Сердце обливается кровью, когда смотрю на эти фото, - пишет волонтер. - Собака живет у алкашей, которым абсолютно не нужна.

В Пермском крае зоозащитники обратились за помощью к неравнодушным жителям края. Они просят забрать у хозяев-алкашей огромного алабая.

К посту в социальных сетях волонтеры приложили фотографии, на которых видно, что пес в ужасном состоянии. Тощий, на морде огромная кровавая рана, а шерсть вся проплешинах.

По словам зоозащитников, алабай может не пережить зиму и ему срочно нужна помощь. Хозяевам-алкашам он не нужен, они не заботятся и не кормят собаку. Пса подкармливает соседка.

Зоозащитники гарантируют, что если найдутся желающие забрать животное, то алабая привезут из Краснокамска в Пермь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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