В Перми семья из трех человек отравилась угарным газом

СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-01T10:38:16+03:00

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Трагедия произошла в субботу, 31 августа, в Свердловском районе Перми. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что семья из трех человек получила отравление угарным газом.

Жители двухэтажного дома на улице Лукоянова отравились угарным газом. Ядовитого вещества было немного, поэтому все пострадавшие остались живы. В удовлетворительном состоянии 46-летнего мужчину отправили в городскую клиническую больницу им. Тверье, 10-месячную девочку доставили в городскую детскую клиническую больницу. 31-летняя женщина отказалась от госпитализации.

Напомним, ранее мы писали о том, что подобная трагедия произошла в Прикамье в апреле 2019 года. ЧП произошло в доме №6 на улице Гагарина в поселке Скальный Чусовского района - несколько человек отравились газом. Сотрудники Пермской краевой прокуратуры провели проверку, в ходе которой было установлено, что угарный газ скопился из-за отсутствия в вентиляционном канале тяги.

ИСТОЧНИК KP.RU