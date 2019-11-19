«Водителя и пассажира зажало в искореженной машине». В Прикамье произошло страшное ДТП
В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Столкнулись иномарка «Geely» и ВАЗ - 21014.
Как сообщает Кунгурская служба спасения, ДТП произошло рано утром 19 ноября в Кунгуре. В результате столкновения двух легковушек два человека оказались зажаты в искореженной машине.
Водитель иномарки, несмотря на травмы, самостоятельно дошла до машины «скорой помощи». Водителя и пассажира отечественной легковушки пришлось извлекать с помощью специального инструмента. Обоих мужчин достали и передали врачам «скорой помощи».
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ЧП выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU