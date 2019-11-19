«Водителя и пассажира зажало в искореженной машине». В Прикамье произошло страшное ДТП

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-19T10:41:43+03:00

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В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Столкнулись иномарка «Geely» и ВАЗ - 21014.

Как сообщает Кунгурская служба спасения, ДТП произошло рано утром 19 ноября в Кунгуре. В результате столкновения двух легковушек два человека оказались зажаты в искореженной машине.

Водитель иномарки, несмотря на травмы, самостоятельно дошла до машины «скорой помощи». Водителя и пассажира отечественной легковушки пришлось извлекать с помощью специального инструмента. Обоих мужчин достали и передали врачам «скорой помощи».

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ЧП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU