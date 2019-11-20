Власти Перми планируют закупить 28 трамваев и 92 автобуса в 2020 - 2021 года

СЕГОДНЯ 06:45 2019-11-20T07:57:52+03:00

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В ближайшие два года пермские власти планируют расширить парк общественного городского транспорта. Издание «Business Class» сообщает, что в 2020-2021 годах будет закуплено 28 автобусов и 92 трамвая. Также в планах отремонтировать 17 км трамвайных путей. Это обойдется в 1,4 миллиарда рублей. Предполагается, что часть суммы возьмут из региональной казны.

Также на пленарном заседании Пермской городской думы обсудили финансовые параметры внедрения новой транспортной модели и важность экономии при закупке транспорта.

Напоминим, ранее мы писали о том, что в Перми в 2020 году могут запустить автобус по улице Монастырской.

ИСТОЧНИК KP.RU