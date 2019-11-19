2019-11-19T14:59:51+03:00
Общество

В Перми в 2020 году могут запустить автобус по улице Монастырской

Это будет сделано для удобства маломобильных групп населения
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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На заседании Пермской городской думы во вторник, 19 ноября, обсуждали запуск автобусов по улице Монастырской до остановки Пермь -1.

Издание «Business Class» сообщает, что, по словам заместителя главы администрации города Людмилы Гаджиевой, запуск автобусов малой вместимости может произойти уже с 1 января 2020 года. Это планируется сделать в рамках запуска маршрута №51. Автобусы станут следовать по Комсомольскому проспекту, Монастырской, Сибирской и Советской.

С 17 ноября начали курсировать маршруты №2 и №3. Автобусы ходят по улице Советской до завода им. Шпагина. Чтобы попасть на станцию Пермь - 1 пермякам приходится проходить по мосту. Такой переход удобен не для всех групп населения. Поэтому автобусы до Перми-1 будут хорошей альтернативой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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