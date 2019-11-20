Директор прикамской школы незаконно отдала спортзал частному лицу
В Пермском крае наказали директора общеобразовательной школы в Красновишерском районе. Женщина отдала в частное пользование спортивный зал школы.
Стороны не стали составлять даже договор аренды. Физическое лицо, которому передали зал, использовало помещение в личных целях.
Прокуратура Красновишерского района провела проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело. И директор учебного заведения, и арендатор зала признаны виновными и наказаны штрафами.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье риэлтор оставляла клиентов без квартир и материнского капитала.
ИСТОЧНИК KP.RU