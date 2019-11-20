2019-11-20T08:57:29+03:00
Общество

Директор прикамской школы незаконно отдала спортзал частному лицу

Помещение было передано без договора аренды и других согласований
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае наказали директора общеобразовательной школы в Красновишерском районе. Женщина отдала в частное пользование спортивный зал школы.

Стороны не стали составлять даже договор аренды. Физическое лицо, которому передали зал, использовало помещение в личных целях.

Прокуратура Красновишерского района провела проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело. И директор учебного заведения, и арендатор зала признаны виновными и наказаны штрафами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье риэлтор оставляла клиентов без квартир и материнского капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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