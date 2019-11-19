В Чебаркуле при странных обстоятельствах пропал солдат из Прикамья

СЕГОДНЯ 16:23 2019-11-19T16:26:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинской области пропал 22-летний Андрей Обухов. Как нам рассказал его шурин Денис, несколько дней назад им позвонили из военной части Чебаркуля, где Андрей работал по контракту.

- Они спросили, знаем ли мы, где Андрей, - говорит Денис. - Оказывается, он уже несколько дней не ходит на службу. Мы заволновались и стали писать его знакомым из Челябинской области. Один из друзей сказал, что 11 ноября он созванивался с Андреем, и тот хотел вечером зайти в гости. После этого Андрей больше на связь не выходил. На службу он не жаловался, ему все нравилось.

Приметы Рост примерно 160 см, темно-русые волосы, голубые глаза. Если вы знаете, где находится Андрей, позвоните его шурину Денису по телефону 89028067300.

ИСТОЧНИК KP.RU