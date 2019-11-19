Пермяк заплатил долг, чтобы не расставаться с дорогостоящим гаджетом
Жителя Перми осудили за ограбление и назначили ему уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако выплачивать долг пермяк не спешил.
Мужчина игнорировал требования исполнительного документа. Кроме того, должник скрывался от приставов. Однако для контроля мужчина должен был являться в уголовно-исполнительную инфекцию. Там его и подкараулил пристав. Он наложил арест на дорогостоящий гаджет пермяка.
Мужчина не захотел расставаться со смартфоном и через несколько дней нашел необходимую сумму и полностью погасил долг.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми возбудили уголовное дело после отравления в городских кафе.
ИСТОЧНИК KP.RU