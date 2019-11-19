Пермяк заплатил долг, чтобы не расставаться с дорогостоящим гаджетом

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-19T12:00:59+03:00

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Жителя Перми осудили за ограбление и назначили ему уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако выплачивать долг пермяк не спешил.

Мужчина игнорировал требования исполнительного документа. Кроме того, должник скрывался от приставов. Однако для контроля мужчина должен был являться в уголовно-исполнительную инфекцию. Там его и подкараулил пристав. Он наложил арест на дорогостоящий гаджет пермяка.

Мужчина не захотел расставаться со смартфоном и через несколько дней нашел необходимую сумму и полностью погасил долг.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми возбудили уголовное дело после отравления в городских кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU