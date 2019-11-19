"Зима-холода". Известная модель Наташа Поли прилетела в Пермь

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-19T11:44:56+03:00

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В сториз в Instagram Наташи Поли стоит пометка -21 градус. Модель вернулась в родной город. Внезапное похолодание не сильно порадовало красавицу.

О своем прибытии в Пермь модель сообщила в социальных сетях. Девушка сняла сториз из окна квартиры, откуда виден пермский пейзаж. Несмотря на холода, Наташа Поли прогулялась по улицам Перми и показала подписчикам со всего мира «мороз и солнце» родного города.

Напомним, ранее мы писали о том, что Наташа Поли во второй раз стала мамой, а уже через несколько недель показала идеальную фигуру после родов. 30 марта у молодой мамы родился сын

ИСТОЧНИК KP.RU