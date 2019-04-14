"Ты прекрасна". Знаменитая модель из Перми Наташа Поли показала идеальную фигуру после родов
Знаменитая модель из Перми Наташа Поли стала мамой во второй раз всего две недели назад, 30 марта. О прибавлении в семье пермячка написала в своем Instagram:
- Неделю назад маленький ангел вошел в нашу жизнь.
Мальчика назвали Эдриан Грей.
И буквально через несколько дней после рождения сына модель выложила в социальные сети свое фото, продемонстрировав как всегда безупречную фигуру.
Для съемки Наташа выбрала белый топ и модные рваные джинсы.
Фото из социальных сетей
Напомним, Наташа Поли постоянно участвует в различных показах, снималась для японского, французского, голландского, турецкого Vogue. В Instagram у модели почти миллион подписчиков. С 2011 года Наташа Поли замужем за голландским бизнесменом Питером Баккером. Для семьи он построил красивый трехэтажный особняк. У супругов уже подрастает 6-летняя дочка Александра Кристина Баккер.
ИСТОЧНИК KP.RU