"Ты прекрасна". Знаменитая модель из Перми Наташа Поли показала идеальную фигуру после родов

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-14T09:13:55+03:00

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Знаменитая модель из Перми Наташа Поли стала мамой во второй раз всего две недели назад, 30 марта. О прибавлении в семье пермячка написала в своем Instagram:

- Неделю назад маленький ангел вошел в нашу жизнь.

Мальчика назвали Эдриан Грей.

И буквально через несколько дней после рождения сына модель выложила в социальные сети свое фото, продемонстрировав как всегда безупречную фигуру.

Для съемки Наташа выбрала белый топ и модные рваные джинсы.

Фото из социальных сетей

Напомним, Наташа Поли постоянно участвует в различных показах, снималась для японского, французского, голландского, турецкого Vogue. В Instagram у модели почти миллион подписчиков. С 2011 года Наташа Поли замужем за голландским бизнесменом Питером Баккером. Для семьи он построил красивый трехэтажный особняк. У супругов уже подрастает 6-летняя дочка Александра Кристина Баккер.

ИСТОЧНИК KP.RU