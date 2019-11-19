В Прикамье на трассе пострадал 2-летний ребенок

СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-19T08:51:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла днем в понедельник, 18 ноября. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что ДТП случилось на трассе Кукуштан-Чайковский.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии машина опрокинулась и двое пассажиров легковушки получили травмы. Им назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на трассе произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на «встречку» под колеса «MERCEDES – BENZ». В результате столкновения водитель и два пассажира отечественной легковушки, среди которых 4-летний ребенок, погибли на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU