2019-11-17T08:55:46+03:00
Происшествия

Три человека погибли. В Прикамье на трассе произошло смертельное ДТП

В числе погибших 4-летний ребенок
Лилия Абибулаева
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Фото: Instagram @chp_59Фото: Instagram @chp_59
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В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли три человека. Авария произошла вечером в субботу, 16 ноября.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла на трассе Пермь – Ильинский Усть-Горевая. По предварительной информации, все случилось около 17:10.

Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на «встречку» под колеса «MERCEDES – BENZ». В результате столкновения водитель и два пассажира отечественной легковушки, среди которых 4-летний ребенок, погибли на месте.

Еще двоих пострадавших, среди которых 14-летняя девочка и 50-летняя женщина с травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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