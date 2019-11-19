В Перми два малыша попали в больницу, съев горсть таблеток

СЕГОДНЯ 08:43 2019-11-19T08:43:47+03:00

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В Мотовилихинском районе Перми вечером в понедельник, 18 ноября, два малыша выпили горсть таблеток снотворного.

Пятилетняя девочка и полуторагодовалый мальчик находились дома без присмотра родителей. Малыши нашли упаковку снотворного и выпили несколько таблеток. Девочка проглотила 4 штуки, мальчик - 1.

Как сообщил "Комсомолке" источник в правоохранительных органах, малышей пришлось экстренно госпитализировать в городскую детскую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 3-летний малыш попал в больницу, съев 20 таблеток лекарства. Вечером в пятницу, 15 ноября, в микрорайоне Нагорный в Перми 3-летний мальчик, воспользовавшись тем, что родители отвлеклись, проглотил целую упаковку – 20 таблеток – антивирусного лекарства

ИСТОЧНИК KP.RU