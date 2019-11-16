В Перми 3-летний малыш попал в больницу, съев 20 таблеток лекарства
Вечером в пятницу, 15 ноября, в микрорайоне Нагорный в Перми 3-летний мальчик, воспользовавшись тем, что родители отвлеклись, проглотил целую упаковку – 20 таблеток – антивирусного лекарства. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, малыша пришлось срочно госпитализировать в краевую детскую больницу.
Как сообщили в медицинском учреждении, врачи сделали все, чтобы прием таблеток не навредил здоровью ребенка.
- Сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии, - отметили в больнице.
Ранее мы писали о том, что в эту же больницу направили двухлетнюю девочку, которая проглотила несколько гидрогелевых шариков, которые в воде разбухают в несколько раз. Ее состояние также удовлетворительное. Угрозы жизни нет, сообщили врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU