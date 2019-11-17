2019-11-17T07:32:50+03:00
Происшествия

В Перми на пожаре разгерметизировался газовый баллон

Огонь мог распространиться на соседние здания
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Ленинском районе Перми произошел пожар. Сообщение о возгорании надворных построек на улице Рыбацкой поступило в 14:49.

На место незамедлительно выехали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю. Горели отдельные надворные постройки, но существовала опасность, что огонь распространится на соседние здание. Кроме того, в одном из зданий находился газовый баллон. В процессе пожара произошла его разгерметизация.

Всего специалистами пожарно-спасательных подразделений эвакуированы два 50-литровых газовых баллона. Сотрудникам ГУ МЧС удалось быстро локализовать, а затем и потушить пожар. В результате ЧП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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