В Перми на пожаре разгерметизировался газовый баллон
В Ленинском районе Перми произошел пожар. Сообщение о возгорании надворных построек на улице Рыбацкой поступило в 14:49.
На место незамедлительно выехали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю. Горели отдельные надворные постройки, но существовала опасность, что огонь распространится на соседние здание. Кроме того, в одном из зданий находился газовый баллон. В процессе пожара произошла его разгерметизация.
Всего специалистами пожарно-спасательных подразделений эвакуированы два 50-литровых газовых баллона. Сотрудникам ГУ МЧС удалось быстро локализовать, а затем и потушить пожар. В результате ЧП никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU