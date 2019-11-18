Пермские коммунальщики перешли на усиленный режим работы
Коммунальные службы города усилили работы в связи с резким похолоданием, которое обрушится на Прикамье на этой неделе. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что из-за резкого падения температуры возможны прорывы на сетях.
Кроме того, ведется постоянный мониторинг ситуации, для оперативного реагирования в случае ЧП организовано дежурство всех ответственных лиц.
Также круглосуточно дежурят специалисты управляющих компаний и ТСЖ
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае ожидается гололед акже возможны сильные снежные отложения.Температура воздуха при этом опуститься до - 30 градусов. Похолодание начнется в понедельник.
ИСТОЧНИК KP.RU