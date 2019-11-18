2019-11-18T15:26:17+03:00
Общество

Пермские коммунальщики перешли на усиленный режим работы

Это связано с резким похолоданием
Лилия Абибулаева
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Фото: администрация ПермиФото: администрация Перми
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Коммунальные службы города усилили работы в связи с резким похолоданием, которое обрушится на Прикамье на этой неделе. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что из-за резкого падения температуры возможны прорывы на сетях.

Кроме того, ведется постоянный мониторинг ситуации, для оперативного реагирования в случае ЧП организовано дежурство всех ответственных лиц.

Также круглосуточно дежурят специалисты управляющих компаний и ТСЖ

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае ожидается гололед акже возможны сильные снежные отложения.Температура воздуха при этом опуститься до - 30 градусов. Похолодание начнется в понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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