МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается гололед

СЕГОДНЯ 15:13 2019-11-18T15:13:29+03:00

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В Пермский край после теплых выходных пришли морозы. На дорогах образовался гололед. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о сильном гололеде в ближайшие несколько дней. Также возможны сильные снежные отложения.

Температура воздуха при этом опуститься до - 30 градусов. Похолодание начнется в понедельник.

В Перми резкое похолодание, которое будет сопровождаться сильным снегопадом, начнется около 22:00. Также возможен ветер до 10 м/с.

Похолодание продолжится и во вторник, 19 ноября. Температура воздуха в Перми будет понижаться почти до полудня и составит -20…-22, а по востоку края до -25…-27. Днем потеплеет по краю до -14…-20, в Перми до -16…-18. Потепление начнется во второй половине четверга.

ИСТОЧНИК KP.RU