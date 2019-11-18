Набережную в Закамске отремонтируют к 2022 году

СЕГОДНЯ 13:18 2019-11-18T13:18:43+03:00

Этот вопрос обсудили на встрече с зампредом Правительства РФ Виталием Мутко

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В Перми набережную в Кировском районе Перми закончат ремонтировать к 2022 году. Издание «Мой город - Пермь» сообщает, что работы будут вестись на участке от улицы Чистопольской до Шишкина. В общей сложности протяженность составляет 3,3 км.

После реконструкции на набережной появятся зоны отдыха для горожан. Кроме того, там появятся сцена, общественная сауна и зона для шашлыков.

Работы по берегоукреплению планируют начать в следующем году. Сейчас решается вопрос о передаче земли из федеральной собственности в муниципальную.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье к юбилею Победы отремонтируют почти 3,5 тысячи памятников. Большую часть хотят реконструировать до 1 мая 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU