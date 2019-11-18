2019-11-18T12:25:00+03:00
Общество

В Прикамье к юбилею Победы отремонтируют почти 3,5 тысячи памятников

Большую часть хотят реконструировать до 1 мая 2020 года
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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На заседании Оргкомитета «Победа» под председательством Губернатора Пермского края стало известно, что к 75-летию Победы в Прикамье отремонтируют мемориальные объекты. Всего хотят реконструировать около 3,5 тысяч памятников.

Большую часть работ планируется завершить до 1 мая 2020 года. К этому времени планируют закончить ремонт 3493 мемориальных объектов. В Перми из общего числа 2351 в настоящий момент ремонтируются 8 объектов.

К маю 2020 года на монументе «Героям фронта и тыла» и мемориале «Скорбящая» произойдет замена поврежденной облицовочной плитки.

Также отреставрируют памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу и Пушки А-19.

- В 4 муниципалитетах на 51 мемориале работы будут завершены до декабря 2019 года. 200 мемориалов в 20 муниципалитетах будут приведены в надлежащее состояние до 20 апреля 2020 года. Среди основных видов работ – благоустройство территории, замена плитки, замена ограждений и окраска, нанесение имен защитников Отечества», - отметил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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