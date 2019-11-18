2019-11-18T13:03:19+03:00
Общество

В Прикамье мать избивала ребенка и напивалась у него на глазах

Местные жители сообщили уполномоченному по правам человека
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Светлане Денисовой сообщили о том, что в Суксуне мать систематически издевается над своим ребенком и напивается у него на глазах, а полиция ничего не предпринимает. Оказалось, что от действий нерадивой матери страдает не один, а несколько детей.

Сведения о бездействии полиции не подтвердились, а вот женщина действительно не выполняла родительские обязанности, избивала детей и употребляла алкоголь.

Семью поставили на учет, женщине пригрозили, что могут лишить родительских прав. Она сразу нашла работу, а детям помогли подготовиться к школе. За семьей наблюдаю специалисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что неравнодушные пермяки просят спасти ребенка от родителей-наркоманов. Родители постоянно пьют и употребляют наркотики, а их единственный ребенок постоянно плачет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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