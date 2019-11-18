2019-11-18T13:03:55+03:00
Происшествия

"Окно сломано, везде грязь". Неравнодушные пермяки просят спасти ребенка от родителей-наркоманов

Граждане обратились за помощью уполномоченному по правам ребенка
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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- Убедительная просьба посетить эту семью, - с такой просьбой обратилась жительница Перми к Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае.

Женщина рассказала, что в Орджоникидзевском районе живет неблагополучная семья. Родители постоянно пьют и употребляют наркотики, а их единственный ребенок постоянно плачет.

По ее словам, малыш сидит без присмотра на холодном полу в комнате с голыми стенами. В квартире, где живут горе-родители полная антисанитария, на полу грязь и бутылки.

Светлана Денисова незамедлительно сообщила о состоянии ребенка председателю КДНИЗП города Перми. Сведения частично подтвердились. Семью поставили на учет и предупредили о лишении родительских прав.

Так как в квартиру семья представителей КДН пустить отказалась, планируется межведомственный выход с привлечением полиции и органов опеки и попечительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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