2019-11-18T11:21:41+03:00
Происшествия

«Плакала и звала маму». В Прикамье 4-летняя девочка оказалась одна в закрытой машине

Дверь автомобиля внезапно захлопнулась
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Сотрудники Кунгурской службы спасения освободили маленькую девочку из запертой машины.

Сообщение о ЧП поступило в воскресенье, 17 ноября. Во второй половине дня в службу спасения Кунгура позвонила местная жительница и сообщила, что когда выходила из машины, дверь автомобиля внезапно захлопнулась. В машине остался 4-летний ребенок. Сотрудники службы спасения незамедлительно выехали на место ЧП.

Спасатели с помощью специального инструмента вскрыли двери машины и освободили 4-летнюю девочку. Малышка была в порядке. В медицинской помощи не нуждалась. Ребенка передали в руки матери.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми малыш час просидел в запертой машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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