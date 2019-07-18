«Плакал и звал маму». В Перми малыш час просидел в запертой машине
Беспечность некоторых родителей может стоить жизни их детям. Оставить ребенка в машине, казалось бы, на несколько минут… Ну что может случиться? Тем не менее, все чаще в СМИ появляется информация о гибели детей при таких обстоятельствах. Малыши умирают от нехватки кислорода и перегрева внутренних органов.
В Дзержинском районе Перми произошел подобный случай. Женщина оставила ребенка в закрытой машине и ушла. К счастью, на крики полуторагодовалого малыша обратили внимание прохожие и вызвали спасателей. Сотрудники службы спасения приехали на вызов, но помощь не потребовалась. Тут же появилась хозяйка машины, забрала ребенка и ушла.
Малыш провел в машине около часа. Все это время он кричал, плакал и звал маму.
Напомним, ранее мы писали о том, что шестилетний мальчик получил травму в батутном центре
ИСТОЧНИК KP.RU