2019-07-18T09:20:06+03:00
Происшествия

«Плакал и звал маму». В Перми малыш час просидел в запертой машине

Ребенку нет и 2 лет
Лилия Абибулаева
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--Фото: Юлия Лоза
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Беспечность некоторых родителей может стоить жизни их детям. Оставить ребенка в машине, казалось бы, на несколько минут… Ну что может случиться? Тем не менее, все чаще в СМИ появляется информация о гибели детей при таких обстоятельствах. Малыши умирают от нехватки кислорода и перегрева внутренних органов.

В Дзержинском районе Перми произошел подобный случай. Женщина оставила ребенка в закрытой машине и ушла. К счастью, на крики полуторагодовалого малыша обратили внимание прохожие и вызвали спасателей. Сотрудники службы спасения приехали на вызов, но помощь не потребовалась. Тут же появилась хозяйка машины, забрала ребенка и ушла.

Малыш провел в машине около часа. Все это время он кричал, плакал и звал маму.

Напомним, ранее мы писали о том, что шестилетний мальчик получил травму в батутном центре

ИСТОЧНИК KP.RU

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