В Прикамье алиментщик, который числился в розыске, попался на краже
Житель Краснокамска не интересовался судьбой своего несовершеннолетнего ребенка и не выделял деньги на его содержание.
Судебные приставы не могли найти алиментщика, чтобы взыскать деньги. По адресу, указанному в исполнительном листе, мужчина не проживал, а новое место жительства скрывал.
Приставы уже собрали документы, чтобы объявить мужчину в розыск, но должника нашли сотрудники полиции. Он попался на краже.
В отношении должника возбудили уголовное дело за кражу, а если он не заплатит долг, то добавится еще одно за уклонение от уплаты алиментов.
Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья пропал без вести после развода с женой. В 2011 году мужчина развелся с женой, выгнал ее с сыном на улицу и пропал. В течение года приставы искали должника, но поиск по родственникам и анализ соцсетей не дали результатов.
ИСТОЧНИК KP.RU