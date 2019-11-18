2019-11-18T10:34:40+03:00
Общество

В Прикамье алиментщик, который числился в розыске, попался на краже

Мужчина задолжал своему ребенку 45 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Житель Краснокамска не интересовался судьбой своего несовершеннолетнего ребенка и не выделял деньги на его содержание.

Судебные приставы не могли найти алиментщика, чтобы взыскать деньги. По адресу, указанному в исполнительном листе, мужчина не проживал, а новое место жительства скрывал.

Приставы уже собрали документы, чтобы объявить мужчину в розыск, но должника нашли сотрудники полиции. Он попался на краже.

В отношении должника возбудили уголовное дело за кражу, а если он не заплатит долг, то добавится еще одно за уклонение от уплаты алиментов.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья пропал без вести после развода с женой. В 2011 году мужчина развелся с женой, выгнал ее с сыном на улицу и пропал. В течение года приставы искали должника, но поиск по родственникам и анализ соцсетей не дали результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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