Житель Прикамья пропал без вести после развода с женой

СЕГОДНЯ 09:20 2019-11-15T09:20:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Прикамья обратилась в суд, чтобы ее мужа признали пропавшим без вести. Он не выходил на связь с 2011 года.

В отделе судебных приставов Добрянки было исполнительное производство в отношении 35-летнего местного жителя. Согласно судебному приказу пристав должен был взыскать с мужчины алименты в размере 550 тысяч рублей.

В 2011 году мужчина развелся с женой, выгнал ее с сыном на улицу и пропал. В течение года приставы искали должника, но поиск по родственникам и анализ соцсетей не дали результатов. Бывшей жене алиментщика посоветовали обратиться в суд для признания мужчины пропавшим без вести. Семья отсутствующего без вести приравнивается к семье умершего кормильца, если безвестное отсутствие удостоверено в судебном порядке.

Женщина так и сделала.

- Теперь женщина будет получать пенсию по потере кормильца и сможет использовать данные денежные средства на содержание и воспитание 9-летнего сына, - отметили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

А если мужчина все-таки объявится, то должен будет заплатить не только долг по алиментам, но и сумму, которую выплатило его сыну государство.

ИСТОЧНИК KP.RU