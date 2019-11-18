2019-11-18T10:08:58+03:00
Происшествия

В Перми в здании Минюста замкнуло электрический обогреватель

На пожар реагировали 29 человек
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МЧС по Пермскому краюФото: ГУ МЧС по Пермскому краю
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Утром в понедельник, 18 ноября, произошло короткое замыкание в здании министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю. На пульт дежурного поступило сообщение о пожаре. Сотрудники ведомства незамедлительно выехали на место происшествия.

Оказалось, что пожара не было. В здание произошло замыкание электрического обогревателя, оставленного без присмотра. Во время ЧП никто не пострадал.

Сотрудники надзорной деятельности проводят проверку по факту пожара и устанавливают все обстоятельства ЧП.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью в одном из общежитий Перми произошел пожар. В пятиэтажном здании в этот момент находились люди, они спали, а по коридорам и этажам начал распространяться едкий дым. Кто-то из жильцов проснулся и позвонил в дежурную часть. Прибывшие пожарные выяснили, что очаг возгорания находится в комнате на первом этаже

ИСТОЧНИК KP.RU

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