Чему научили актрису Зою Бербер пермские дворы

16 Нояб. 17:40 2019-11-16T17:40:59+03:00

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Актриса Зоя Бербер, известная по роли в сериале «Реальные пацаны», поделилась на своей странице в Instagram правилами, «которым обучают во дворах Перми».

Главное правило – «Ты боец».

«Если из-за кого-то ты проявил слабость, или позволил себе выглядеть жалко, не оставляй это без ответа. Вот только не той же монетой, в другом... Беги быстрее, прыгай выше, побеждай чаще! И всегда надо благодарить, за подаренный шанс «ответить», - написала Зоя Бербер.

Кстати. вскоре мы увидим Зою в новой роли. На экраны страны выходит российская кинокомедия «Новогодний ремонт». Главную роль – девочки Маргариты – в нем сыграла Зоя Бербер.

ИСТОЧНИК KP.RU