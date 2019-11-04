Пермская актриса Зоя Бербер сыграла главную роль в новогодней комедии

СЕГОДНЯ 16:24 2019-11-04T16:24:43+03:00

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На экраны страны выходит российская кинокомедия «Новогодний ремонт». Главную роль – девочки Маргариты – в нем сыграла пермская актриса Зоя Бербер.

Кто сказал, что «Елок» больше не будет? Ага, щас! Под Новый год просто обязана была появиться комедия про предновогоднюю суету, чуднЫх родителей, чокнутых Ромео, непутевых Джульетт и, конечно, любовь.

Как и в «Елках», причиной киноинтриги становятся соцсети. Симпатичная девочка по имени Маргарита случайно рассылает призыв помочь ей с ремонтом всем своим «контактам». И почти все они заваливаются в ее квартиру, что и становится причиной различных комических ситуаций.

Словом, режиссер Артур Пинхасов снял веселую новогоднюю ленту, а пермская актриса помогла воплотить режиссерские задумки в жизнь.

- Моя героиня должна успеть сделать ремонт, найти потерявшуюся дочку и обрести новую любовь до того, как часы пробьют двенадцать, - приоткрыла секрет Зоя Бербер на своей странице в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU