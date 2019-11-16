2019-11-16T11:17:16+03:00
Происшествия

«Эти опасные игрушки». В Перми 2-летняя девочка попала в больницу, проглотив гидрогелевые шарики

Малышку пришлось срочно госпитализировать
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: markethot.ruФото: markethot.ru
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Яркие разноцветные гидрогелевые шарики часто используют не только в вазах с цветами, но и в качестве игрушек для детей. Говорят, что маленькие шарики хорошо развивают мелкую моторику. Вот только выглядят они как конфетки, и малыши зачастую тащат их в рот. Опасность в том, что в воде эти шарики разбухают в несколько раз. И, попав в кишечник, могут закупорить его.

Вечером в пятницу, 15 ноября, в Перми, на проспекте Парковый двухлетняя девочка проглотила несколько гидрогелевых шариков. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, малышку пришлось срочно госпитализировать в краевую детскую больницу.

Кстати, за три часа до этого в ту же больницу отправили 3-летнего мальчика, который проглотил целую упаковку – 20 таблеток – анаферона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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