«Он мешал работать». Пермяк, находящийся в розыске, устроил скандал в продуктовом магазине
В продуктовом магазине, расположенном на улице Яблочкова, покупатель устроил скандал. Сотрудникам магазина пришлось нажать тревожную кнопку вызова вневедомственной охраны.
«Он мешал работать», - заявил продавец магазина сотрудникам Росгвардии, приехавшим на вызов.
Пока росгвардейцы проверяли документы скандального покупателя и устанавливали его личность, выяснилось, что 39-летний мужчина находится в розыске как подозреваемый в торговле наркотиками. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Ранее мы писали о том, что в Краснокамске полицейские задержали 33-летнего местного жителя. При личном досмотре у мужчины нашли более 90 закладок с «синтетикой». Он «трудился» закладчиком в Интернет-магазине. И как раз в тот момент, когда его поймали, мужчина собирался сделать очередной тайник.
ИСТОЧНИК KP.RU