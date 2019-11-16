«Он мешал работать». Пермяк, находящийся в розыске, устроил скандал в продуктовом магазине

16 Нояб. 16:09 2019-11-16T16:09:07+03:00

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В продуктовом магазине, расположенном на улице Яблочкова, покупатель устроил скандал. Сотрудникам магазина пришлось нажать тревожную кнопку вызова вневедомственной охраны.

«Он мешал работать», - заявил продавец магазина сотрудникам Росгвардии, приехавшим на вызов.

Пока росгвардейцы проверяли документы скандального покупателя и устанавливали его личность, выяснилось, что 39-летний мужчина находится в розыске как подозреваемый в торговле наркотиками. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Ранее мы писали о том, что в Краснокамске полицейские задержали 33-летнего местного жителя. При личном досмотре у мужчины нашли более 90 закладок с «синтетикой». Он «трудился» закладчиком в Интернет-магазине. И как раз в тот момент, когда его поймали, мужчина собирался сделать очередной тайник.

ИСТОЧНИК KP.RU