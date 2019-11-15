В Прикамье задержали наркоторговца, в одежде которого нашли более 90 закладок

СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-15T13:50:18+03:00

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В Краснокамске полицейские задержали 33-летнего местного жителя. При личном досмотре у мужчины нашли более 90 закладок с «синтетикой».

Оказалось, что злоумышленник накануне забрал наркотики из тайника и разложил по карманам одежды. Мужчин «трудился» закладчиком в Интернет-магазине. И как раз в тот момент, когда его поймали, мужчина собирался сделать очередной тайник.

Злоумышленника заключили под стражу. В отношении него возбудили 5 уголовных дел по факту незаконного оборота наркотиков. На данный момент сотрудники полиции устанавливают, откуда мужчине поставляли наркотик.

ИСТОЧНИК KP.RU