«Искали бомбу». В Перми у памятника «МиГ на взлете» обнаружили подозрительный чемодан

СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-16T12:30:13+03:00

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В пятницу, 15 ноября, в полицию позвонил прохожий и сообщил, что на Комсомольском проспекте в Перми, у памятника «МиГ на взлете», лежит подозрительный чемодан, возможно, с бомбой. На место происшествия прибыли все оперативные службы. Площадь оцепили. И в самом деле, под елкой рядом с памятником лежал привязанный к самокату чемодан.

Полицейские проверили его содержимое. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, в чемодане взрывчатых веществ не обнаружилось. Там лежал клеевой пистолет, который оставил какой-то умелец.

Ранее мы писали о том, что в машине нетрезвого водителя, остановленного в Прикамье для проверки, нашли предмет, похожий на гранату. Водителя полицейские доставили в отделение, а его машину поместили на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU