В машине нетрезвого водителя, остановленного в Прикамье, нашли предмет, похожий на гранату

15 Нояб. 18:50 2019-11-15T18:50:15+03:00

Сотрудники ГИБДД изъяли подозрительный предмет и направили его на исследование. Фото: Василий Вахрин

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Днем, 15 ноября в поселке Ильинский оцепили территорию вокруг отдела ГИБДД, на место мчалась пожарная машина.

Около 12.15 сотрудники ДПС остановили подозрительную «девятку» для проверки документов. Но водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, за что будет впоследствии наказан судом.

- За рулем ВАЗ-2109 находился 32-летний житель краевого центра, - рассказали «КП-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Сотрудники ГИБДД осмотрели его автомобиль и обнаружили внутри предмет, похожий на гранату.

Со всеми предосторожностями предмет, похожий на боеприпас, изъяли и направили на исследование. Самого водителя полицейские доставили в отделение, а его машину поместили на штрафстоянку.

Сейчас в ГИБДД проводят проверку и выясняют обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU