2019-11-15T20:06:59+03:00
Происшествия

В Березниках водитель ВАЗа на скорости протаранил припаркованный автомобиль

Он сам же и пострадал в ДТП
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото с места ДТП: ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округуФото с места ДТП: ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу
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Авария, в которой пострадал 22-летний мужчина, произошла вечером, 14 ноября, в Березниках.

- Это случилось около 20 часов на улице Большевистской, - сообщили подробности в ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу. – В районе дома № 4 водитель ВАЗ-219050 не выбрал безопасную скорость и наехал на стоящий на дороге автомобиль ВАЗ-219010.

В результате столкновения пострадал сам виновник аварии. Водителя «девятки» осмотрели медики и назначили ему амбулаторное лечение. Сейчас в ГИБДД разбираются с обстоятельствами аварии и нанесенным ущербом.

Ранее мы писали, что в поселке Ильинский сотрудники ДПС остановили для проверки водителя, управлявшего отечественным авто. От прохождения медосвидетельствования 32-летний мужчина отказался. При проверке его легковушки в салоне авто гаишники обнаружили предмет, похожий на гранату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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