В Перми рабочий упал на стройке с высоты

15 Нояб. 18:15 2019-11-15T18:18:50+03:00

Пострадавший получил серьезные травмы, его госпитализировали в ГКБ им. Тверье. Фото: Василий Вахрин

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Несчастный случай произошел 14 ноября вечером на строительной площадке в Индустриальном районе Перми. Уже перед самым окончанием рабочего дня один из рабочих упал с забора высотой около трех метров.

- ЧП произошло на строительстве дома по адресу улица Леонова, 45 в 17.35 вечера, - сообщил «КП-Пермь» источник в правоохранительных органах.

Пострадавший получил серьезные травмы. На место происшествия вызвали «скорую», врачи осмотрели мужчину и госпитализировали его в ГКБ им. Тверье. Сейчас специально созданная комиссия и правоохранительные органы проводят проверку и выясняют причину произошедшего.

Напомним, ранее мы писали еще об одном ЧП в Индустриальном районе города: из-за сообщения о пожаре из здания школы эвакуировали 792 человека, большинство из которых - дети.

ИСТОЧНИК KP.RU