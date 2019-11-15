2019-11-15T12:28:18+03:00
Происшествия

В Перми из-за сообщения о пожаре из школы эвакуировали 792 человека

В ГУ МЧС рассказали подробности ЧП
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми днем 15 ноября поступило сообщение о пожаре в школе в Индустриальном районе Перми.

На вызов реагировали более 37 человек, 14 единиц техники, от МЧС 29 человек личного состава, 10 единиц техники личного состава. Было установлено, что на первом этаже здания произошло короткое замыкание электропроводки. Возгорания не произошло.

Из здания эвакуировали 792 человека, из которых 756 учеников. Пострадавший при ЧП нет.

Когда причину замыкания устранили, учебный процесс продолжился. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы по факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что с начала 2019 года на территории Прикамья произошло 6 пожаров в школах. Половина из них связана с неисправностью или неправильным использованием электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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