2019-11-14T09:11:20+03:00
Происшествия

В Прикамье из-за гололеда пострадали больше 1000 человек

Также в эти дни увеличилось количество ДТП
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Обрушившийся на Пермский край гололед не прошел бесследно. За медицинской помощью обратилось больше 1000 человек.

В краевом Минздраве сообщили, что в понедельник, 11 ноября, было зарегистрировано, 636 пострадавших. В этот день произошло 14 аварий, в которых пострадало 30 человек. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Краснокамске.

Во вторник, 12 ноября, за помощью в медицинские учреждения обратились 593 человека. Бригады «скорой помощи» зарегистрировали 184 пострадавших. За вторник произошло 7 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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