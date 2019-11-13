В Прикамье только за сутки от гололеда пострадали почти 600 человек

13 Нояб. 18:35 2019-11-13T18:38:38+03:00

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Как сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края, во вторник, 12 ноября, в медицинские организации поступило 593 обращения от пострадавших от гололеда на дорогах и тротуарах Прикамья. Бригады скорой медицинской помощи зарегистрировали 184 пострадавших.

Всех травмированных развозили по больницам. Поток пациентов в травмпунктах увеличился в несколько раз.

Также, по данным Минздрава, в этот день произошло 7 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник в Пермском крае случилось редкое природное явление – ледяной дождь. Он буквально парализовал улицы многих городов. Льдом оказались скованы дороги, пешеходные дорожки, ступеньки, подходы к социальным объектам (школам, садикам, больницам). Городские власти ввели режим повышенной готовности и усилили работу подрядных организаций. Сообщения о гололеде приходили по многим адресам Перми и Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU