В Прикамье только за сутки от гололеда пострадали почти 600 человек
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края, во вторник, 12 ноября, в медицинские организации поступило 593 обращения от пострадавших от гололеда на дорогах и тротуарах Прикамья. Бригады скорой медицинской помощи зарегистрировали 184 пострадавших.
Всех травмированных развозили по больницам. Поток пациентов в травмпунктах увеличился в несколько раз.
Также, по данным Минздрава, в этот день произошло 7 ДТП, в которых пострадали 6 человек.
Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник в Пермском крае случилось редкое природное явление – ледяной дождь. Он буквально парализовал улицы многих городов. Льдом оказались скованы дороги, пешеходные дорожки, ступеньки, подходы к социальным объектам (школам, садикам, больницам). Городские власти ввели режим повышенной готовности и усилили работу подрядных организаций. Сообщения о гололеде приходили по многим адресам Перми и Пермского края.
ИСТОЧНИК KP.RU