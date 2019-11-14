В Пермь может приехать вице-премьер Виталий Мутко

СЕГОДНЯ 07:35 2019-11-14T07:37:22+03:00

Предположительно он будет в Перми 15 ноября

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Федеральный вице-премьер и руководитель оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми может приехать в середине ноября. Издание «Ъ-Прикамье» сообщает, что сейчас идет активная подготовка визита.

По информации издания, в Пермь Виталий Мутко приедет, чтоб провести заседание оргкомитета по подготовке к 300-летию города.

Напомним, ранее мы писали о том, что губернатор Пермского края приехал с проверкой в детскую больницу №13. В целом, губернатор остался доволен условиями, которые предоставляет больница, но отметил несколько недочетов.

ИСТОЧНИК KP.RU