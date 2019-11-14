Губернатор Пермского края приехал с проверкой в детскую больницу №13

СЕГОДНЯ 06:50 2019-11-14T06:50:32+03:00

Максим Решетников отметил, что кормят там хорошо, но есть ряд недочетов

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На днях глава Прикамья внепланово приехал в детскую больницу №13 на Лебедева. В целом, губернатор остался доволен условиями, которые предоставляет больница, но отметил несколько недочетов.

Так, Максим Решетников поручил Минздраву начать обновление оборудования, купить новый рентген и оцифровщик. Также губернатор заметил, что в палатах по 6 коек, и они слишком малы для мам и детишек. Максим Решетников подчеркнул, что проблема есть, но быстро ее не решить. Однако системные меры уже намечены.

Кроме того, больнице необходим ремонт лифтов и кровли. На капремонт уже выделено 51 миллион рублей.

Качество услуг и состоянием больницы в целом Максим Решетников остался доволен.

- Общее впечатление положительное, пообщался с мамами — довольны: кормят нормально, персонал приветливый. Очень хороший коллектив, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU