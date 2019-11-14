Перевозчики продолжат обслуживать маршруты из отдаленных районов Перми

СЕГОДНЯ 07:17 2019-11-14T07:17:54+03:00

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С 1 декабря 2019 года 7 маршрутов, которые связывают центр с Орджоникидзевским и Кировским районами, могли прекратить работу. Перевозчики аргументировали это тем, что маршруты приносят убытки. С 1 декабря «брошенными» могли остаться маршруты №18, №8, №15, №20, №64, №65, №80.

Однако, как сообщает издание «Business Class», компании-перевозчики продолжат обслуживание этих маршрутов. Представители компаний забрали уведомления о прекращении работы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми назвали управляющие компании, которые хуже всего убирают дворы.

ИСТОЧНИК KP.RU